Россияне начали использовать на поле боя новую тактику

Российский солдат на тренировке. Фото: Reuters

На фронте оккупанты не прекращают попыток атаковать позиции ВСУ и прорвать оборону украинских военных. Для этого россияне начали применять новую тактику — уменьшили состав малых тактических групп.

Об этом сообщил офицер секции планирования бригады "Рубеж" Национальной гвардии Украины Дмитрий Кожубенко в эфире "Ми — Україна" в четверг, 15 августа.

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Изменение стратегии оккупантов

По словам Дмитрия Кожубенко, новая стратегия оккупантов состоит в использовании тактических групп уменьшенного состава для проникновения между боевыми порядками Сил обороны Украины.

Как сообщил военный, ранее враг применял малые тактические группы численностью 8-10 человек. Теперь их состав уменьшен — россияне надеются, что это поможет им обходить наблюдательные посты и избегать обнаружения средствами аэроразведки.

Однако такая тактика пока не приносит желаемых результатов: наблюдательные посты украинских защитников выявляют врага еще на подступах к позициям.

"Группы уже не столь велики, когда они были малыми тактическими — это от 8 до 10 человек. Сейчас группы еще меньше стали, ведь они считают, что так могут обойти наблюдательные посты и избежать обнаружения аэроразведчиков. Но, к счастью, наблюдательные посты делают свою работу на уровне и противника видят еще на подходах", — отметил майор НГУ.