Бои в Курской области — россияне срочно роют окопы в регионе

Армия России в спешке окапывается в Курской области — в ISW назвали причину
Российская армия стремительно стала окапываться в Курской области из-за активности украинских операций в регионе. Такое решение связано с обеспокоенностью в ведомстве главы Минобороны РФ Андрея Белоусова из-за влияния боев на оборону, логистику и безопасность в стране-агрессоре.
Об этом свидетельствует отчет американского института по изучению войны (ISW) в четверг, 15 августа.
Армия России окапывается в Курской области
По мнению аналитиков, украинские силы незначительно продвинулись в Курской области на фоне замедленного темпа украинских операций, потому что россияне все еще пытаются стабилизировать линию фронта в этом районе.
Для этого враг начал возводить траншеи и противотанковые рвы к юго-западу от Льгова вдоль трассы Льгов — Рыльск — Глухов. Также полевые укрепления появились к югу от Льгова. Это свидетельствует о том, что главком ВС РФ Валерий Герасимов озабочен моторизованным продвижением украинских войск на север в Курской области.
В ISW добавили, что враг попытается предотвратить защиту важных наземных линий связи, чтобы помешать украинским маневрам, особенно вдоль маршрутов E38 и 38K, поскольку влияние испытывает материально-техническое обеспечение российской железной дороги.
Так, община железнодорожников Беларуси заявила 13 августа, что "РЖД" сообщила "Белорусской железной дороге" о прекращении маршрута поездов с 12 августа в связи с "масштабной оперативной переброской войск в направлении Курской области" и движением военных эшелонов.
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