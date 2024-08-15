Бои в Курской области — россияне срочно роют окопы в регионе

Российский солдат роет окоп. Фото: росСМИ

Российская армия стремительно стала окапываться в Курской области из-за активности украинских операций в регионе. Такое решение связано с обеспокоенностью в ведомстве главы Минобороны РФ Андрея Белоусова из-за влияния боев на оборону, логистику и безопасность в стране-агрессоре.

Об этом свидетельствует отчет американского института по изучению войны (ISW) в четверг, 15 августа.

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По мнению аналитиков, украинские силы незначительно продвинулись в Курской области на фоне замедленного темпа украинских операций, потому что россияне все еще пытаются стабилизировать линию фронта в этом районе.

Для этого враг начал возводить траншеи и противотанковые рвы к юго-западу от Льгова вдоль трассы Льгов — Рыльск — Глухов. Также полевые укрепления появились к югу от Льгова. Это свидетельствует о том, что главком ВС РФ Валерий Герасимов озабочен моторизованным продвижением украинских войск на север в Курской области.

В ISW добавили, что враг попытается предотвратить защиту важных наземных линий связи, чтобы помешать украинским маневрам, особенно вдоль маршрутов E38 и 38K, поскольку влияние испытывает материально-техническое обеспечение российской железной дороги.

Так, община железнодорожников Беларуси заявила 13 августа, что "РЖД" сообщила "Белорусской железной дороге" о прекращении маршрута поездов с 12 августа в связи с "масштабной оперативной переброской войск в направлении Курской области" и движением военных эшелонов.