Сырский посетил Покровское направление и наградил бойцов на передовой

Сырский на передовой. Фото: Александр Сырский/Telegram

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский побывал на Покровском направлении фронта, где вручил награды бойцам 57-й отдельной мотопехотной бригады им. кошевого атамана Костя Гордиенко.

Видео из поездки на передовую главком Александр Сырский опубликовал в Telegram в четверг, 15 августа.

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"Поблагодарил воинов за мужество, стойкость и героизм. Лично вручил награды за блестящее исполнение воинского долга", — говорится в сообщении.

Накануне Сырский сообщал, что подразделение защищает Украину на Покровском направлении.