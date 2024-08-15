Сырский посетил Покровское направление и наградил бойцов на передовой

Сырский побывал на Покровском направлении — цель поездки
15 августа 2024 10:05
Сырский на передовой. Фото: Александр Сырский/Telegram
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский побывал на Покровском направлении фронта, где вручил награды бойцам 57-й отдельной мотопехотной бригады им. кошевого атамана Костя Гордиенко.
Видео из поездки на передовую главком Александр Сырский опубликовал в Telegram в четверг, 15 августа.
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Главнокомандующий ВСУ посетил 57-ю отдельную мотопехотную бригаду на передовой.
"Поблагодарил воинов за мужество, стойкость и героизм. Лично вручил награды за блестящее исполнение воинского долга", — говорится в сообщении.
Накануне Сырский сообщал, что подразделение защищает Украину на Покровском направлении.
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