Сирський відвідав Покровський напрямок та нагородив бійців на передовій

Сирський побував на Покровському напрямку — мета поїздки
15 серпня 2024 10:05
Сирський на передовій. Фото: Олександр Сирський/Telegram
Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський побував на Покровському напрямку фронту, де вручив відзнаки бійцям 57-ї окремої мотопіхотної бригади ім. кошового отамана Костя Гордієнка.
Відео з поїздки на передову головком Олександр Сирський опублікував у Telegram у четвер, 15 серпня.
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Головнокомандувач ЗСУ відвідав 57-му окрему мотопіхотну бригаду на передовій.
"Подякував воїнам за мужність, стійкість і героїзм. Особисто вручив відзнаки за блискуче виконання військового обов’язку", — йдеться в повідомленні.
Напередодні Сирський повідомляв, що підрозділ захищає Україну на Покровському напрямку.
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