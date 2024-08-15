Сирський відвідав Покровський напрямок та нагородив бійців на передовій

Сирський на передовій. Фото: Олександр Сирський/Telegram

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський побував на Покровському напрямку фронту, де вручив відзнаки бійцям 57-ї окремої мотопіхотної бригади ім. кошового отамана Костя Гордієнка.

Відео з поїздки на передову головком Олександр Сирський опублікував у Telegram у четвер, 15 серпня.

Читайте також:

Візит Олександра Сирського у 57-му ОМПБр

Головнокомандувач ЗСУ відвідав 57-му окрему мотопіхотну бригаду на передовій.

"Подякував воїнам за мужність, стійкість і героїзм. Особисто вручив відзнаки за блискуче виконання військового обов’язку", — йдеться в повідомленні.

Напередодні Сирський повідомляв, що підрозділ захищає Україну на Покровському напрямку.