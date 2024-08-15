Спецназ СБУ у Курській області захопив у полон російську роту.

Полонені російські солдати. Фото: СБУ

Спецназ Центру спецоперацій СБУ "А" захопив у полон 102 російські військовослужбовці, серед яких чеченські терористи батальйону "Ахмат". Це наймасовіше взяття ворожої роти в полон, яке вдалося провести за один раз у Курській області .

Про це повідомляє джерело Новини.LIVE у силовому відомстві у четвер, 15 серпня.

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За інформацією джерела, українські силовики захопили та зачистили розгалужений, бетонований та якісно укріплений ротний опорний пункт з усіх боків. Він мав підземні комунікації та приміщення для проживання особового складу, їдальню, збройову і навіть лазню.

Полонені російські солдати. Джерело: СБУ

"Противник не збирався здаватися в полон, провізії та боєприпасів було достатньо", - інформує джерело.

За результатами операції, у полон потрапила рота військовослужбовців 488-го гвардійського мотострілецького полку ЗС РФ та бандформування "Ахмат". Загальна кількість полонених дорівнює 102 особам.