Спецназ СБУ в Курской области захватил в плен российскую роту.

Пленные российские солдаты. Фото: СБУ

Спецназ Центра спецопераций СБУ "А" захватил в плен 102 российских военнослужащих, среди которых чеченские террористы батальона "Ахмат". Это самое массовое взятие вражеской роты в плен, которое удалось провести за один раз в Курской области.

Об этом сообщает источник Новини.LIVE в силовом ведомстве в четверг, 15 августа.

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По информации источника, украинские силовики захватили и зачистили разветвленный, бетонированный и качественно укрепленный опорный пункт со всех сторон. У него были подземные коммуникации и помещения для проживания личного состава, столовая, оружейная и даже баня.

Пленные российские солдаты. Источник: СБУ

"Противник не собирался сдаваться в плен, провизии и боеприпасов было достаточно", — информирует источник.

По результатам операции, в плен попала рота военнослужащих 488-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ и бандформирования "Ахмат". Общее количество пленных — 102 человека.