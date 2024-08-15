Бої в Курській області — росіяни терміново риють окопи у регіоні

Російський солдат копає окоп. Фото: росЗМІ

Російська армія стрімко стала окопуватися у Курській області через активність українських операцій у регіоні. Таке рішення пов'язане із занепокоєнням у відомстві глави Міноборони РФ Андрія Білоусова через вплив боїв на оборону, логістику та безпеку в країні-агресорі.

Про це свідчить звіт американського інституту вивчення війни (ISW) у четвер, 15 серпня.

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На думку аналітиків, українські сили незначно просунулися в Курській області на тлі сповільненого темпу українських операцій, бо росіяни досі намагаються стабілізувати лінію фронту в цьому районі.

Задля цього ворог почав зводити траншеї та протитанкові рови на південний захід від Льгова вздовж траси Льгов — Рильськ — Глухів. Також польові укріплення з'явилися на південь від Льгова. Це свідчить про те, що головком ЗС РФ Валерій Герасимов стурбований моторизованим просуванням українських військ на північ у Курській області.

В ISW додали, що ворог спробує запобіжно захистити важливі наземні лінії зв’язку, щоб перешкодити українським маневрам, особливо вздовж маршрутів E38 і 38K, оскільки вплив відчуває матеріально-технічне забезпечення російської залізниці.

Так, громада залізничників Білорусі заявила 13 серпня, що "РЖД" повідомила "Білоруську залізницю" про припинення маршруту поїздів з 12 серпня через "масштабне оперативне перекидання військ у напрямку Курської області" та рух військових ешелонів.