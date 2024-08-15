Обстрелы Херсонской области — один мужчина погиб, среди раненых есть ребенок

Последствия обстрелов. Фото иллюстративное: полиция Херсонской области

За сутки под вражеским огнем и авиаударами оказались Херсон и 14 населенных пунктов области. В результате обстрелов один человек погиб, 13 получили ранения, в том числе ребенок.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин в Telegram в четверг, 15 августа.

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За сутки российские оккупанты обстреливали Херсон и 14 населенных пунктов области. Ударам подверглись Антоновка, Садовое, Зимовник, Кизомыс, Станислав, Софиевка, Никольское, Приднепровское, Солнечное, Берислав, Дудчаны, Михайловка, Красный Маяк и Змиевка.

Российские военные попали в объекты критической инфраструктуры, админздания и жилые кварталы: разрушены или повреждены 16 частных домов. Также повреждены газопровод, хозяйственные постройки, гаражи, частные автомобили, автомобиль спасателей и сельхозтехника.

В результате обстрелов один человек погиб, еще 13 получили ранения, в том числе один ребенок.

Во время ночной дроновой атаки Силы противовоздушной обороны над территорией Херсонской области уничтожили восемь Shahed-131/136.

Сообщение Александра Прокудина. Фото: скриншот

Обстрелы Херсона и близлежащих населенных пунктов

В Херсонской городской территориальной громаде за сутки было зафиксировано 10 обстрелов. Взрывы звучали в Херсоне, Садовом, Зимовнике, Антоновке.

"В частности, были повреждены 12 частных домов, мастерская, 2 гаража, автомобиль, газопровод. Пострадали 8 человек: один человек, к сожалению, погиб, семь получили ранения разных степеней тяжести. Всем оказана медицинская помощь", — сообщил начальник Херсонской МВА Роман Мрочко.