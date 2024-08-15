Обстрел Украины 15 августа — Воздушные силы сбили 29 дронов

Ночная атака на Украину — сколько вражеских дронов сбили Воздушные силы
Российская оккупационная армия в ночь на 15 августа выпустила по Украине три управляемых авиационных ракеты и 29 "шахедов". В результате успешной работы Воздушные силы сбили все вражеские дроны.
Об этом сообщил Командующий Воздушными силами Николай Олещук в Telegram.
Результаты работы украинской ПВО этой ночью
Олещук рассказал, что в ночь на 15 августа враг нанес удар тремя управляемыми авиационными ракетами Х-59 из воздушного пространства Курской области и 29 ударными БпЛА типа Shahed из районов Приморско-Ахтарска, Ейска и Курска.
"В результате противовоздушного боя расчетами мобильных огневых групп Сил обороны Украины, авиацией, зенитными ракетными подразделениями и средствами РЭБ Воздушных сил сбито 29 вражеских БпЛА", — говорится в сообщении.
Как известно, вражеские цели приземлили в:
- Николаевской,
- Черкасской,
- Кировоградской,
- Херсонской,
- Запорожский,
- Сумской,
- Черниговской,
- Киевская область.
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