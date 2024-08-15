Обстріл України 15 серпня — Повітряні сили збили 29 дронів

Робота ППО по "шахедах". Фото: Генштаб

Російська окупаційна армія у ніч проти 15 серпня випустила по Україні три керовані авіаційні ракети та 29 "шахедів". Внаслідок успішної роботи Повітряні сили збили усі ворожі дрони.

Про це повідомив Командувач Повітряних сил Микола Олещук у Telegram.

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Олещук розповів, що у ніч проти 15 серпня ворог завдав удару трьома керованими авіаційними ракетами Х-59 із повітряного простору Курської області та 29 ударними БпЛА типу Shahed із районів Приморсько-Ахтарська, Єйська та Курська.

Результати роботи української ППО. Фото: Микола Олещук/Telegram

"В результаті протиповітряного бою розрахунками мобільних вогневих груп Сил оборони України, авіацією, зенітними ракетними підрозділами та засобами РЕБ Повітряних сил збито 29 ворожих БпЛА", — йдеться у повідомленні.

Як відомо, ворожі цілі приземлили у:

Миколаївській,

Черкаській,

Кіровоградській,

Херсонській,

Запорізькій,

Сумській,

Чернігівській,

Київській областях.