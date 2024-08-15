Обстріли Херсонщини — один чоловік загинув, серед поранених є дитина

Наслідки обстрілів. Фото ілюстративне: поліція Херсонської області

Протягом доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Херсон та 14 населених пунктів області. Внаслідок обстрілів одна людина загинула, 13 зазнали поранень, зокрема дитина.

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram у четвер, 15 серпня.

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За добу російські окупанти обстрілювали Херсон та 14 населених пунктів області. Ударів зазнали Антонівка, Садове, Зимівник, Кізомис, Станіслав, Софіївка, Микільське, Придніпровське, Сонячне, Берислав, Дудчани, Михайлівка, Червоний Маяк та Зміївка.

Російські військові поцілили в об'єкти критичної інфраструктури, адмінбудівлі та житлові квартали: зруйновано або пошкоджено 16 приватних будинків. Також пошкоджено газопровід, господарські споруди, гаражі, приватні автомобілі, автівку рятувальників та сільгосптехніку.

Внаслідок обстрілів одна людина загинула, ще 13 дістали поранення, зокрема одна дитина.

Під час нічної дронової атаки Сили протиповітряної оборони над територією Херсонської області знищили вісім Shahed-131/136.

Допис Олександра Прокудіна. Фото: скриншот

Обстріли Херсона та прилеглих населених пунктів

У Херсонській міській територіальній громаді за добу було зафіксовано 10 обстрілів. Вибухи лунали в Херсоні, Садовому, Зимівнику, Антонівці.

"Зокрема, було пошкоджено 12 приватних будинків, майстерню, 2 гаражі, автівку, газопровід. Постраждали 8 людей: один чоловік, на жаль, загинув, семеро отримали поранення різних ступенів тяжкості. Всім надана медична допомога", — повідомив начальник Херсонської МВА Роман Мрочко.