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Оккупанты запустили по Украине "шахеды" — какие области под прицелом врага

15 августа 2024 23:03
обновлено: 23:30
Инна Буряк - редактор
Инна Буряк
редактор
Воздушная тревога в Украине вечером 15 августа – какие области в опасности
Ударный беспилотник в воздухе. Фото: REUTERS
Инна Буряк - редактор
Инна Буряк
редактор

Воздушная тревога в Украине сейчас 15 августа охватила северо-восточные области, в частности, Сумскую, Харьковскую, Полтавскую и другие. Им грозит атака ударных беспилотников. Впоследствии добавилась угроза применения баллистики, распространившейся, в частности, на Киевскую область.

Об этом сообщают Воздушные силы Вооруженных сил Украины в Telegram.

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Воздушная тревога вечером 15 августа

По данным Воздушных сил ударные дроны летели в сторону Полтавы и Миргорода Полтавской области. Также обнаружили группу "шахедов" в направлении Днепропетровской области.

Воздушная тревога сейчас 15 августа
Скриншот сообщения из Telegram-канала "Воздушные силы ВС Украины"
Почему воздушная тревога сейчас 15 августа
Воздушная тревога на Украине 15 августа. Фото: alerts.in.ua

Вскоре военные предупредили об угрозе применения баллистики с юга, в результате чего воздушная тревога распространилась на большее количество областей.

Вражеская атака на Украину вечером 15 августа
Скриншот сообщения из Telegram-канала "Воздушные силы ВС Украины"

Таким образом тревога охватила следующие области:

  • Сумскую,
  • Полтавскую,
  • Харьковскую,
  • Донецк,
  • Днепропетровске,
  • Кировоградская,
  • Николаевскую,
  • Херсонскую,
  • Запорожская.
Атака баллистики вечером 15 августа
Воздушная тревога на Украине 15 августа. Фото: alerts.in.ua

Впоследствии покраснели Киевская и Черкасская области.

Что угрожает областям сейчас 15 августа
Воздушная тревога на Украине 15 августа. Фото: alerts.in.ua

Обновлено 23:27. Воздушные силы предупреждают о группе дронов, летящей из Полтавской области в Киевскую.

Атака ударных БПЛА на Украину вечером 15 августа
Скриншот сообщения из Telegram-канала "Воздушные силы ВС Украины"

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