Воздушная тревога в Украине вечером 15 августа – какие области в опасности

Ударный беспилотник в воздухе. Фото: REUTERS

Воздушная тревога в Украине сейчас 15 августа охватила северо-восточные области, в частности, Сумскую, Харьковскую, Полтавскую и другие. Им грозит атака ударных беспилотников. Впоследствии добавилась угроза применения баллистики, распространившейся, в частности, на Киевскую область.

Об этом сообщают Воздушные силы Вооруженных сил Украины в Telegram.

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По данным Воздушных сил ударные дроны летели в сторону Полтавы и Миргорода Полтавской области. Также обнаружили группу "шахедов" в направлении Днепропетровской области.

Скриншот сообщения из Telegram-канала "Воздушные силы ВС Украины"

Воздушная тревога на Украине 15 августа. Фото: alerts.in.ua

Вскоре военные предупредили об угрозе применения баллистики с юга, в результате чего воздушная тревога распространилась на большее количество областей.

Скриншот сообщения из Telegram-канала "Воздушные силы ВС Украины"

Таким образом тревога охватила следующие области:

Сумскую,

Полтавскую,

Харьковскую,

Донецк,

Днепропетровске,

Кировоградская,

Николаевскую,

Херсонскую,

Запорожская.

Воздушная тревога на Украине 15 августа. Фото: alerts.in.ua

Впоследствии покраснели Киевская и Черкасская области.

Воздушная тревога на Украине 15 августа. Фото: alerts.in.ua

Обновлено 23:27. Воздушные силы предупреждают о группе дронов, летящей из Полтавской области в Киевскую.

Скриншот сообщения из Telegram-канала "Воздушные силы ВС Украины"

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