Воздушная тревога в Украине вечером 15 августа – какие области в опасности

Оккупанты запустили по Украине "шахеды" — какие области под прицелом врага
Воздушная тревога в Украине сейчас 15 августа охватила северо-восточные области, в частности, Сумскую, Харьковскую, Полтавскую и другие. Им грозит атака ударных беспилотников. Впоследствии добавилась угроза применения баллистики, распространившейся, в частности, на Киевскую область.
Об этом сообщают Воздушные силы Вооруженных сил Украины в Telegram.
Воздушная тревога вечером 15 августа
По данным Воздушных сил ударные дроны летели в сторону Полтавы и Миргорода Полтавской области. Также обнаружили группу "шахедов" в направлении Днепропетровской области.
Вскоре военные предупредили об угрозе применения баллистики с юга, в результате чего воздушная тревога распространилась на большее количество областей.
Таким образом тревога охватила следующие области:
- Сумскую,
- Полтавскую,
- Харьковскую,
- Донецк,
- Днепропетровске,
- Кировоградская,
- Николаевскую,
- Херсонскую,
- Запорожская.
Впоследствии покраснели Киевская и Черкасская области.
Обновлено 23:27. Воздушные силы предупреждают о группе дронов, летящей из Полтавской области в Киевскую.
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