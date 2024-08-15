Сколько оккупантов попали в плен в ВСУ в Курской области

Пленные россияне. Иллюстративное фото: Суспільне

Украинские защитники во время боев в Курской области взяли в плен около 2 000 российских военных. Их планируется использовать для пополнения обменного фонда и возвращения украинских граждан из российского плена.

Об этом пишет The Independent.

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В материале говорится, что украинские войска также взяли в плен российских солдат, чтобы использовать их как "разменную монету" для возвращения своих гражданских из России.

Один из украинских военных сообщил, что с начала боев в Курской области ВСУ захватили около 2 000 российских солдат.

Это неточные данные, но о большом количестве пленников свидетельствуют фото и видео.