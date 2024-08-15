Сколько оккупантов попали в плен в ВСУ в Курской области

В The Independent назвали количество оккупантов, которые попали в плен в Курской области
15 августа 2024 22:34
Пленные россияне. Иллюстративное фото: Суспільне
Украинские защитники во время боев в Курской области взяли в плен около 2 000 российских военных. Их планируется использовать для пополнения обменного фонда и возвращения украинских граждан из российского плена.
Об этом пишет The Independent.
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В материале говорится, что украинские войска также взяли в плен российских солдат, чтобы использовать их как "разменную монету" для возвращения своих гражданских из России.
Один из украинских военных сообщил, что с начала боев в Курской области ВСУ захватили около 2 000 российских солдат.
Это неточные данные, но о большом количестве пленников свидетельствуют фото и видео.
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