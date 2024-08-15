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Малюк заявил, что приоритетной задачей СБУ является возвращение защитников из плена

15 августа 2024 21:21
Евгения Брюховецкая - редактор
Возвращение пленных в Украину - СБУ работает над пополнением обменного фонда
Председатель СБУ Василий Малюк. Фото: СБУ
Евгения Брюховецкая - редактор

Украинские военные взяли в плен больше 100 российских оккупантов во время одной из операций в Курской области. Пополнение обменного фонда позволит Украине вернуть своих защитников из российского плена.

Об этом сообщил глава СБУ Василий Малюк в четверг, 15 августа.

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Сотрудники СБУ вместе с другими Силами обороны активно работают над пополнением обменного фонда — пленяют военнослужащих России на поле боя.

Малюк заявил, что организация обменов и возвращения украинских защитников и гражданских граждан из российского плена является одной из сверхприоритетных задач, поставленных Президентом Владимиром Зеленским.

По его словам, расширяется переговорная группа, которая от имени Координационного штаба занималась подготовкой обменов: в нее будут входить представители СБУ, ГУР, МВД, ВСУ, СВР и омбудсмена. Глава СБУ уточнил, что это также гражданских граждан, в том числе тех, кого Россия незаконно удерживает еще с 2014 года.

"Я уверен, что именно такой вариант позволит соединить наши усилия и более эффективно бороться за каждого защитника Украины, чтобы возвращать их домой", — подчеркнул Малюк.

Он отметил, что во время жестоких боев в Курской области спецназовцы ЦСО "А" СБУ взяли в плен 102 военнослужащих РФ, среди которых есть офицеры и представители подразделения "Ахмат". Сейчас решается, как максимально эффективно воспользоваться этим, чтобы вернуть защитников Украины домой.

Кроме того, сейчас с пленными россиянами работают военная контрразведка и следователи СБУ, в частности, чтобы задокументировать военные преступления, которые они совершили в Украине.

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Скриншот сообщения СБУ
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Скриншот сообщения СБУ
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Скриншот сообщения СБУ

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СБУ российские войска оккупанты пленные Василий Малюк война в Украине Курская область

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