ЗСУ могли задіяти танки Challenger 2 для наступу в Курській області

Танки Challenger 2. Ілюстративне фото: Міноборони України

Українські Сили оборони вранці 6 серпня розпочали наступ на Курську область. Під час спецоперації ЗСУ задіяли британські танки Challenger 2.

Про це пише Sky News у четвер, 15 серпня.

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Видання пише, якщо ця інформація підтвердиться, то це буде перший випадок використання британських танків, якими керують українські солдати під час бойових дій на території Росії.

Водночас міністерство оборони Британії відмовилося коментувати подробиці операції, в ЗСУ також не дали коментарів. Однак країна підтвердила право України на вільне використання британської зброї на території Росії згідно з політикою уряду.

Джерело Sky News пише, що серед озброєння, яке задіювали ЗСУ в Курській області, були танки Challenger 2 — кількість наразі невідома. Також незрозуміло, яким чином їм вдалося розмістити танки на ворожій території.