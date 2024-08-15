Операція в Курській області — прикордонники відповіли, чи вдавалося росіянам заїхати в Україну

КПП на кордоні з Росією. Фото: УП

У Курській області Росії вже більше тижня триває операція Сил оборони України. Водночас протягом цього періоду прикордонники не фіксували випадків в'їзду в Україну зі сторони російської території на цій ділянці.

Про це заявив речник ДПСУ Андрій Демченко в ефірі телемарафону у четвер, 15 серпня.

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Демченко наголосив, що з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україні були закриті всі пункти пропуску на кордоні з країною-агресором, Білоруссю та так званим Придністров'ям. Водночас на в'їзд до країни пропускають українців, навіть якщо у них немає достатньо документів.

"Такий рух ми постійно підмічали у напрямку пункту пропуску Покровку, з суміжного боку Колотилівки. Росіяни також пропускали громадян України на цьому напрямку, але за останній час, під час активних дій, які відбуваються на кордоні з РФ, Росія не пропускає громадян України, і рух відсутній", — сказав прикордонник.

Він зауважив, що не зважаючи на це, українці можуть в'їхати на територію держави через Білорусь. Загалом через "закриті" КПП з початку 2022 року додому повернулися близько 40 тисяч громадян.

У Демченка запитали, чи намагалися в'їхати таким чином громадяни Росії з початку активних дій у Курській області.

"Якщо говорити про кордон з Росією, то таких випадків не було", — відповів він.