Україна створила військову комендатуру в Курській області РФ

Володимир Зеленський заслуховує доповідь Олександра Сирського. Фото: скриншот

Президент України Володимир Зеленський у четвер, 15 серпня провів засідання Ставки верховного головнокомандувача. На ній він заслухав доповідь головкома ЗСУ Олександра Сирського про бої в Курській області Росії.

Про це глава держави написав у власному Telegram-акаунті.

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Як доповів головком, створюють її "для підтримки правопорядку та забезпечення першочергових потреб населення на підконтрольних територіях". Керівником комендатури призначено командувача ООС Едуарда Москальова.

Також Сирський заявив, що місто Суджа залишається під контролем української армії, як і три інші населені пункти, але не розкрив деталей. Він додав, що ЗСУ за минулу добу просунулися на 500-1500 метрів та відбили три атаки російських сил.

Всього з початку просування української армії, як повідомляється, ЗСУ просунулися на 35 км, взявши під контроль 1150 кв. км території та 72 населені пункти Курської області.

Сам же Зеленський підтвердив, що йде обговорення обміну полоненими з російською стороною.