Украина создала военную комендатуру в Курской области РФ

Владимир Зеленский заслушивает доклад Александра Сырского. Фото: скриншот

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 15 августа, провел заседание Ставки верховного главнокомандующего. На нем он заслушал доклад главкома ВСУ Александра Сырского о боях в Курской области России.

Об этом глава государства написал в собственном Telegram-аккаунте.

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Как сообщил главком, создают ее "для поддержания правопорядка и обеспечения первоочередных потребностей населения на подконтрольных территориях". Руководителем комендатуры назначен командующий ООС Эдуард Москалев.

Также Сырский заявил, что город Суджа остается под контролем украинской армии, как и три других населенных пункта, но не раскрыл деталей. Он добавил, что ВСУ за минувшие сутки продвинулись на 500-1500 метров и отразили три атаки российских сил.

Всего с начала продвижения украинской армии, как сообщается, ВСУ продвинулись на 35 км, взяв под контроль 1150 кв. км территории и 72 населенных пункта Курской области.

Сам же Зеленский подтвердил, что идет обсуждение обмена пленными с российской стороной.