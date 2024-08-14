Сырский доложил Зеленскому о продвижении в Курской области по состоянию на 14 августа

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот с видео

Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 14 августа, заявил о заметном продвижении украинских войск в Курской области. По его словам, Украина добивается своих стратегических целей.

Об этом Зеленский сказал во время вечернего обращения к украинцам, которое обнародовали в YouTube.

Читайте также:

Удары Украины по территории России

Зеленский сообщил, что сегодня несколько раз ему докладывал Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский относительно нашего фронта и нашей операции в Курской области. Они договорились, что из ближайших пакетов помощь будет направлена на Донецкие направления для наших воинов — сверх того, что запланировано.

"Хороши сегодня продвижение в Курской области. Стратегической цели нашей достигаем, существенно пополнили обменный фонд для нашего государства", — отметил украинский лидер.

Также он поблагодарил воинов СБУ, Сил обороны, ГУР и всех структур за точные, своевременные, результативные удары по российским аэродромам. Президент отметил, что украинские дроны "работают именно так, как нужно".

Однако не всех целей можно достичь дронами, поэтому нужно другое, ракетное оружие. Украина продолжает работу с партнерами по дальнобойным решениям, поскольку это дальновидные решения ради нашей победы.

"И сегодня провел соответствующее совещание с МИД, Министерством обороны, нашим Офисом, СНБО. Подготовили алгоритм наших действий, чтобы добиться сильных решений наших партнеров — победных решений", — добавил Зеленский.