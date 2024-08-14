Сирський доповів Зеленському щодо просування в Курській області станом на 14 серпня

Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот з відео

Президент України Володимир Зеленський у середу, 14 серпня, заявив про помітне просування українських військ у Курській області. За його словами, Україна досягає своїх стратегічних цілей.

Про це Зеленський сказав під час вечірнього звернення до українців, яке оприлюднили в YouTube.

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Зеленський повідомив, що за сьогодні кілька разів йому доповідав Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський щодо нашого фронту та нашої операції в Курській області. Вони домовилися, що з найближчих пакетів допомога буде направлена на Донецькі напрямки для наших воїнів — більше, ніж заплановано.

"Хороші є сьогодні просування в Курській області. Стратегічної мети нашої досягаємо, суттєво поповнили обмінний фонд для нашої держави", — зазначив український лідер.

Також він подякував воїнам СБУ, Сил оборони, ГУР та всіх структур за влучні, вчасні, результативні удари по російських аеродромах. Президент зауважив, що українські дрони "працюють саме так, як потрібно".

Однак не всіх цілей можна досягти дронами, тому потрібна інша, ракетна зброя. Україна продовжує роботу з партнерами щодо далекобійних рішень, оскільки це далекоглядні рішення заради нашої перемоги.

"І сьогодні провів відповідну нараду з МЗС, Міністерством оборони, нашим Офісом, РНБО. Підготували алгоритм наших дій, щоб досягти сильних рішень наших партнерів — переможних рішень", — додав Зеленський.