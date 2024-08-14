На Курщині створять військову комендатуру, — Зеленський

Президент України Володимир Зеленський проводить нараду. Фото: скриншот

У середу, 14 серпня, Президент України Володимир Зеленський провів нараду щодо ситуації у Курській області Росії. Йшлося, зокрема, про створення військової комендатури.

Про це глава держави повідомив у Facebook.

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За словами Зеленського, під час наради було обговорено ключові питання щодо ситуації на підконтрольних Збройним силам України (ЗСУ) територіям Курської області.

Президент повідомив, що за необхідності на підконтрольних територіях буде створено військові комендатури.

"Обговорили ключові питання. Безпека, гуманітарна допомога, створення за необхідності військових комендатур", — зазначив український лідер.

Глава держави підкреслив, що ЗСУ дотримуються усіх конвенцій.

"Наші сили суворо дотримуються вимог міжнародних конвенцій і міжнародного гуманітарного права", — додав Зеленський.

Він наголосив, що Україна захищає себе та життя своїх людей у прикордонних громадах і здійснює активні дії на російській території.

Повідомлення Зеленського у Facebook

Раніше Президент Володимир Зеленський заявив про успішне просування ЗСУ на Курщині. Також він повідомив, що українські бійці значно поповнили обмінний фонд, взявши у полон понад сотню окупантів.

А українські журналісти показали перші фото з підконтрольного ЗСУ міста Суджа Курської області.