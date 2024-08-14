Українські журналісти показали підконтрольну ЗСУ російську Суджу

Спалена техніка в Суджі. Фото: ТСН

Перша трансляція українського ЗМІ з території Росії. Журналісти на власні очі побачили, що сьогодні відбувається у місті Суджа Курської області.

Світлини та відео з російського міста опублікувало видання ТСН у середу, 14 серпня.

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Спалена техніка, порожні вулиці та українській прапор на адмінбудівлі в російському місті Суджа Курської області РФ. Такими наслідками для росіян обернулося широкомасштабне вторгнення в Україну.

За словами кореспондентки ТСН, яка здійснила включення з Курської області, у Суджі залишилися цивільні, зокрема діти. Бійці ЗС Росії не попередили населення про евакуацію, тож у них залишилося критично мало їжі.

Також можна побачити, як ЗСУ знімають російський прапор з адмінбудівель Суджі: триколор відправиться в Музей російсько-української війни.

Знищена російська техніка в Суджі. Фото: ТСН

Журналістам показали підконтрольну ЗСУ Суджу. Фото: ТСН

Нагадаємо, українські винищувачі приєдналися до наступу в Курській області Росії та підірвали російський командний пункт. За попередніми даними, це була перша авіаційна операція в Курській області і для удару було застосовано планерні бомби з літаків Су-27.

Раніше ми повідомляли, що українські сили змогли просунутися на 350 км² у Курській області за перший день старту бойової операції. Тоді як російська армія місяцями проводить штурми, щоб окупувати таку ж кількість територій.

За даними ISW, російське військове командування, ймовірно, перекидає окремі елементи російських нерегулярних формувань із Донеччини в Курську область для протидії українському вторгненню. Йдеться, зокрема, про елементи батальйону "Сармат" бригади "П'ятнашка" та російського добровольчого корпусу.