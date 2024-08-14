Украинские журналисты показали подконтрольную ВСУ российскую Суджу

Сожженная техника в Судже. Фото: ТСН

Первая трансляция украинского СМИ с территории России. Журналисты собственными глазами увидели, что сегодня происходит в городе Суджа Курской области.

Фотографии и видео из российского города опубликовало издание ТСН в среду, 14 августа.

Читайте также:

Трансляция из российской Суджи

Сгоревшая техника, пустые улицы и украинский флаг на админздании в российском городе Суджа Курской области РФ. Такими последствиями для россиян обернулось широкомасштабное вторжение в Украину.

По словам корреспондента ТСН, осуществившей включение из Курской области, в Судже остались гражданские, в том числе дети. Бойцы ВС России не предупредили население об эвакуации, так что у них осталось критически мало пищи.

Также можно увидеть, как ВСУ снимают российский флаг с админздания Суджи: триколор отправится в Музей российско-украинской войны.

Уничтоженная российская техника в Судже. Фото: ТСН

Журналистам показали подконтрольную ВСУ Суджу. Фото: ТСН

Напомним, украинские истребители присоединились к наступлению в Курской области России и взорвали российский командный пункт. По предварительным данным, это была первая авиационная операция в Курской области, и для удара были применены планерные бомбы с самолетов Су-27.

Ранее мы сообщали, что украинские силы смогли продвинуться на 350 км² в Курской области за первый день старта боевой операции. Тогда как российская армия месяцами проводит штурмы, чтобы оккупировать такое же количество территорий.

По данным ISW, российское военное командование, вероятно, перебрасывает отдельные элементы российских нерегулярных формирований из Донецкой области в Курскую для противодействия украинскому вторжению. Речь идет, в частности, об элементах батальона "Сармат" бригады "Пятнашка" и российского добровольческого корпуса.