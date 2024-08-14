Курская область — в Госдепе США назвали причину операции

ВСУ возле российской границы в Сумской области. Фото: REUTERS/Viacheslav Ratynskyi

Заместитель представителя Государственного департамента США Ведант Пател заявил, что события в Курской области повлекло лишь вторжение России в Украину. По его словам, сейчас Украина "лишь защищается".

Об этом сообщает Укринформ.

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Пател заявил, что украинскую операцию в Курской области вызвал российский диктатор Владимир Путин, когда начал полномасштабное вторжение в Украину. Сейчас Украина защищается от этой агрессии.

"США не были вовлечены ни в один аспект планирования или подготовки операции в Курской области", — подчеркнул заместитель представителя.

Также он отметил поддержку Украины "в ее способности защищаться", в частности "когда речь идет о защите от нападений или операций, которые могут осуществляться непосредственно из-за границы".

В то же время Пател добавил, что в возможностях использования Украиной американского дальнобойного оружия в их политике не было никаких изменений.