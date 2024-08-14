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Байден заявил, что вторжение ВСУ в Курскую область создает серьезную дилемму для Путина

14 августа 2024 06:37
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор
Байден дал первый комментарий о вторжении ВСУ в Курскую область
Президент США Джо Байден. Фото: PAP/EPA/Daniel Cole
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор

Президент США Джо Байден впервые прокомментировал наступление ВСУ в Курской области. По его словам, неожиданные ответное вторжение создает серьезную дилемму для президента России Владимира Путина.

Об этом сообщает New York Post и Reuters.

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Во вторник, 13 августа, Байден, прибыв в Новый Орлеан, заявил журналистам следующее.

"Я регулярно общался со своими сотрудниками, возможно каждые четыре-пять часов в течение последних шести-восьми дней (чтобы быть в курсе событий. — Ред.), и это создает настоящую дилемму для Путина. Мы находимся в контакте, постоянном контакте с украинцами. Это все, что я собираюсь сказать об этом, пока (продолжается операция. — Ред.)", — сообщил Байден.

Тем временем спикер Белого дома Карин Жан-Пьер, общаясь с журналистами на борту Air Force One, заявила, что Вашингтон не имеет никакого отношения к операции ВСУ.

"Мы не имеем к этому никакого отношения. Мы продолжим обсуждать с украинцами их подход, но на самом деле это их дело", — добавила она.

Reurets отмечает, что, согласно заявлению Белого дома, Украина не предоставила предварительного уведомления о своем вторжении.

Издание New York Times добавило, что вторжение ВСУ, как полагают, является попыткой Президента Украины Владимира Зеленского получить рычаги влияния перед возможными мирными переговорами. Кроме того, оно заставило Путина перебросить войска с территории Украины обратно в Россию, чтобы защитить свою территорию.

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