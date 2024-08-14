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Прем'єр-міністр Польщі заявив, що дії України в Курській області є оборонними

14 серпня 2024 02:46
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор
Прорив Курської області — дії України оборонні, заявив Туск.
Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск. Фото: PAP/Paweł Supernak
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор

Дії України в Курській області РФ є оборонними. Крім того, вони запобігають сценарію перемоги Росії, що безпосередньо впливає на безпеку Польщі та Європи.

Про це у вівторок, 13 серпня, заявив польський прем'єр-міністр Дональд Туск, повідомляє Polskie Radio.

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"Дії України оборонні", — сказав він, відповідаючи на запитання, чи не турбує членів НАТО той факт, що озброєння, яке вирушає в Україну для оборони, використовується в Росії для нападу.

Він додав, що "був би дуже обережним із такими формулюваннями", які прозвучали у питанні. Туск підкреслив, що те, що здійснюють російські війська та російська авіація з територією України, носить ознаки геноциду та нелюдських злочинів.

"І Україна має повне право вести війну так , щоб якнайефективніше паралізувати Росію в її агресивних намірах", — сказав чиновник.

Прем'єр-міністр також запевнив, що польська сторона підтримує постійний контакт із вищим політичним керівництвом України.

Крім того, він визнав, що його не здивувала "така нестандартна і для когось несподівана зміна ситуації на фронті".

"Але, звичайно, немає мови про консультації, на яких хтось у Києві зі мною домовляється, в який день і куди хтось рушить", — пояснив Туск.

Крім того, він наголосив, що позиція Польщі щодо війни в Україні не змінилася. Країна підтримує українську державу у війні, "яка є оборонною війною".

Також чиновник додав, що найбільший ризик для Польщі та Європи полягає в тому, що якщо Україна програє війну, а Росія виграє.

"Це ризик, який безпосередньо вплине на Польщу і, я вважаю, на всю Європу. Тому дії України, які запобігають цьому сценарію, є також діями для нашої безпеки", — зазначив прем'єр.

На завершення глава польського уряду запевнив, що Україна добре знає, для яких завдань призначено зброю, яку їй передали західні союзники.

"У мене не тільки враження, а й знання, що жодного зловживання довірою — нашою польською, американською, європейською — з боку України немає ", — додав Туск.

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