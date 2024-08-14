Прорыв Курской области — действия Украины оборонные, заявил Туск

Премьер-министр Польши Дональд Туск. Фото: PAP/Paweł Supernak

Действия Украины в Курской области РФ являются оборонными. Кроме того, они предотвращают сценарий победы России, что напрямую влияет на безопасность Польши и Европы.

Об этом во вторник, 13 августа, заявил польский премьер-министр Дональд Туск, сообщает Polskie Radio.

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"Действия Украины оборонные", — сказал он, отвечая на вопрос, не беспокоит ли членов НАТО тот факт, что вооружение, которое отправляется в Украину для обороны, используется в России для нападения.

Он добавил, что "был бы очень осторожен с такими формулировками", которые прозвучали в вопросе. Туск подчеркнул, что то, что совершают российские войска и российская авиация с территорией Украины, носит признаки геноцида и бесчеловечных преступлений.

"И Украина имеет полное право вести войну так, чтобы как можно эффективнее парализовать Россию в ее агрессивных намерениях", — сказал чиновник.

Премьер-министр также заверил, что польская сторона поддерживает постоянный контакт с высшим политическими руководством Украины.

Кроме того, он признал, что его не удивило "такое нестандартное и для кого-то неожиданное изменение ситуации на фронте".

"Но, конечно, нет речи о консультациях, на которых кто-то в Киеве со мной договаривается, в какой день и куда кто-нибудь двинется", — объяснил Туск.

Кроме того, он подчеркнул, что позиция Польши по поводу войны в Украине не изменилась. Страна поддерживает украинское государство в войне, "которая является оборонной войной".

Также чиновник добавил, что самый большой риск для Польши и Европы состоит в том, что если Украина проиграет войну, а Россия выиграет.

"Это риск, который непосредственно повлияет на Польшу и, я считаю, на всю Европу. Поэтому действия Украины, которые предотвращают этот сценарий, является также действиями для нашей безопасности", — отметил премьер.

В завершении глава польского правительства заверил, что Украина хорошо знает, для каких задач предназначено оружие, которое ей передали западные союзники.

"У меня не только впечатление, но и знания, что никакого злоупотребления доверием — нашим польским, американским, европейским — со стороны Украины нет", — добавил Туск.