Зеленський у вечірньому зверненні назвав мету операції в Курській області

Володимир Зеленський. Фото: скриншот

Бойова операція у Курській області має убезпечити від військової загрози всі українські регіони на кордоні з Росією. Тому для України розпочинається період згуртованості, який особливо себе проявив 24 лютого 2022 року.

Про це заявив президент України Володимир зеленський у своєму традиційному вечірньому зверненні.

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За словами глави держави, Україна повертає ініціативу у свої руки.

"Зараз усім нам в Україні потрібно діяти так само обʼєднано та ефективно, як це було і в перші тижні й місяці цієї війни, коли Україна перехопила ініціативу та почала повертати ситуацію в інтересах нашої держави. Зараз ми зробили так само: ми знов довели, що в будь-якій ситуації ми, українці, здатні досягати своїх завдань", — каже він.

Також президент додав, що тепер події в Курській області отримують такий же нагляд з боку армії, як і інші фронтові напрямки.

"Чим більше російської військової присутності буде знищено в прикордонні, тим ближче буде мир для нашої держави й справжня безпека. Російська держава повинна відповідати за те, що вона наробила. І вона відповідає", — сказав він.