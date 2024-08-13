Зеленский в вечернем обращении назвал цель операции в Курской области

Владимир Зеленский. Фото: скриншот

Боевая операция в Курской области должна обезопасить от военной угрозы все украинские регионы на границе с Россией. Поэтому для Украины начинается период сплоченности, особенно себя проявивший 24 февраля 2022 года.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем традиционном вечернем обращении.

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По словам главы государства, Украина возвращает инициативу в свои руки.

"Сейчас всем нам в Украине нужно действовать так же объединенно и эффективно, как это было и в первые недели и месяцы этой войны, когда Украина перехватила инициативу и начала возвращать ситуацию в интересах нашего государства. Сейчас мы поступили так же: мы снова доказали, что в любой ситуации мы, украинцы, способны добиваться своих задач", — говорит он.

Также президент добавил, что сейчас события в Курской области получают такой же надзор со стороны армии, как и другие фронтовые направления.

"Чем больше российское военное присутствие будет уничтожено в приграничье, тем ближе будет мир для нашего государства и настоящая безопасность. Российское государство должно отвечать за то, что оно наделало. И оно отвечает", — сказал он.