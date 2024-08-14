Байден дав перший коментар про вторгнення ЗСУ до Курської області

Президент США Джо Байден. Фото: PAP/EPA/Daniel Cole

Президент США Джо Байден вперше прокоментував наступ ЗСУ у Курській області. За його словами, несподіване вторгнення у відповідь створює серйозну дилему для президента Росії Володимира Путіна.

Про це повідомляє New York Post і Reuters.

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У вівторок, 13 серпня, Байден, прибувши до Нового Орлеана, заявив журналістам таке.

"Я регулярно спілкувався зі своїми співробітниками, можливо кожні чотири-п'ять годин протягом останніх шести-восьми днів (щоб бути в курсі подій. — Ред.), і це створює справжню дилему для Путіна. Ми перебуваємо в контакті, постійному контакті з українцями. Це все, що я збираюся сказати про це, поки (продовжується операція. — Ред.), — повідомив Байден.

Тим часом спікер Білого дому Карін Жан-П'єр, спілкуючись із журналістами на борту Air Force One, заявила, що Вашингтон не має жодного відношення до операції ЗСУ.

"Ми не маємо до цього жодного відношення. Ми продовжимо обговорювати з українцями підхід, але насправді це їхня справа", — додала вона.

Reurets зазначає, що, згідно із заявою Білого дому, Україна не надала попереднього повідомлення про своє вторгнення.

Видання New York Times додало, що вторгнення ЗСУ, як вважають, є спробою Президента України Володимира Зеленського здобути важелі впливу перед можливими мирними переговорами. Крім того, воно змусило Путіна перекинути війська з території України назад до Росії, щоб захистити свою територію.