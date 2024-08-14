Курська область — у Держдепі США назвали причину операції

ЗСУ біля російського кордону в Сумській області. Фото: REUTERS/Viacheslav Ratynskyi

Заступник речника Державного департаменту США Ведант Пател заявив, що події у Курській області спричинило лише вторгнення Росії в Україну. За його словами, зараз Україна "лише захищається".

Про це повідомляє Укрінформ.

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Пател заявив, що українську операцію у Курській області спричинив російський диктатор Володимир Путін, коли розпочав повномасштабне вторгнення в Україну. Зараз же Україна захищається від цієї агресії.

"США не були залучені до жодного аспекту планування чи підготовки операції в Курській області", — сказав заступник речника.

Також він наголосив на підтримці України "в її здатності захищатися", зокрема "коли йдеться про захист від нападів або операцій, які можуть здійснюватися безпосередньо з-за кордону".

Водночас Пател додав, що в можливостях використання Україною американської далекобійної зброї в їхній політиці не було жодних змін.