Бої у Курській області — яку площу зайняли ЗСУ після початку операцію

Нардеп від фракції "Голос" Роман Костенко. Фото: скриншот

Українські сили змогли просунутися на 350 км² у Курській області за перший день старту бойової операції. Тоді як російська армія місяцями проводить штурми, щоб окупувати таку ж кількість територій.

Про це заявив нардеп-військовий від фракції "Голос" Роман Костенко в інтерв'ю "Українській правді".

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Як зауважив військовий та політик, це є прикладом асиметричних дій, коли ЗСУ та інші підрозділи координовано ведуть операцію у Росії, а не гинуть на гарячих ділянках фронту.

"Наші резерви, які розвинули цю операцію у Курській області, могли просто проводити такі ж само бойові маневри, як проводить російська армія. Можливо, ми б змогли затримати просування, але якою ціною і до чого б це призвело?" — каже парламентар.

Він зауважив, що ворожа територія, куди просунулися українські сили за лічені, співрозмірна місячним боям, які за один населений пункт проводить російська армія.

"Росіяни місяцями намагалися прорватися, та навіть не спромоглися захопити такі території. Були деякі успіхи, але вони поклали десятки тисяч своїх солдатів і втратили техніку", — каже Костенко.