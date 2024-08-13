Бои в Курской области — какую площадь заняли ВСУ после начала операции

Нардеп от фракции "Голос" Роман Костенко. Фото: скриншот

Украинские силы смогли продвинуться на 350 км в Курской области за первый день старта боевой операции. В то время как российская армия месяцами проводит штурмы, чтобы оккупировать такое же количество территорий.

Об этом заявил нардеп-военный от фракции "Голос" Роман Костенко в интервью "Украинской правде".

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Как отметил военный и политик, это пример асимметричных действий, когда ВСУ и другие подразделения координированно ведут операцию в России, а не погибают на горячих участках фронта.

"Наши резервы, развившие эту операцию в Курской области, могли просто проводить такие же боевые маневры, как проводит российская армия. Возможно, мы бы смогли задержать продвижение, но какой ценой и к чему бы это привело?" — говорит парламентарий.

Он отметил, что вражеская территория, куда продвинулись украинские силы за считанные, соразмерна месячным боям, которые за один населенный пункт проводит российская армия.

"Россияне месяцами пытались прорваться, и даже не смогли захватить такие территории. Были некоторые успехи, но они положили десятки тысяч своих солдат и потеряли технику", — говорит Костенко.