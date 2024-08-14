Росія може перекидати окремі підрозділи окупантів з Донеччини у Курську область — в ISW пояснили нюанси

Російські військові на танках. Фото: Antikor

Російське військове командування, ймовірно, перекидає окремі елементи російських нерегулярних формувань із Донеччини в Курську область для протидії українському вторгненню. Йдеться, зокрема, про елементи батальйону "Сармат" бригади "П'ятнашка" та російського добровольчого корпусу.

Про це повідомили в американському Інституту вивчення війни (ISW).

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Аналітики звернули увагу, що нещодавно фіксували діяльність зазначених сил окупантів у напрямку Часового Яру, Торецька та Покровська в Донецькій області. Елементи окремого гвардійського батальйону спеціального призначення "Арбат" та загону безпілотників "Нічні вовки" також швидко передислокувалися до Курської області, тоді як раніше діяли по всій Донецькій області.

Водночас в ISW зауважили, що деякі елементи згаданих нерегулярних формувань, ймовірно, залишаються на Часів Ярському, Торецькому та Покровському напрямках. Окупанти оцінюють їх як пріоритетні ділянки фронту в Україні, тому і Кремль, і російське військове командування навряд чи відриватимуть цілі підрозділи, які беруть активну участь у бойових діях, для протидії українському вторгненню в Курську область.

Також експерти зауважили, що російська влада значною мірою покладається на російських призовників і деякі регулярні та нерегулярні військові підрозділи, перекинуті в Курську область з менш важливих ділянок фронту. Зокрема, туди відправили сили чеченського спецназу "Ахмат", що діяли уздовж усієї лінії фронту в Україні — в Харківській, Луганській і Донецькій областях.

Також повідомлялося про передислокацію підрозділів 810-ї морської піхотної бригади і двох невстановлених десантно-штурмових батальйонів (ВДВ) з херсонського напрямку до Курської області. Крім того, елементи російського 272-го та 488-го мотострілецьких полків нещодавно перемістилися туди з Куп'янського напрямку.

"Передислокація військовослужбовців строкової служби, елементів Північного угруповання військ та окремих підрозділів з менш важливих ділянок фронту в Україні може свідчити про те, що російське військове командування розцінює можливі зриви наступальних операцій на півночі Харківської області та інших менш важливих ділянках фронту прийнятним ризиком для адекватної відповіді на українське вторгнення в Курській області", — припустили аналітики.