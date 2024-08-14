Россия может опрокидывать отдельные подразделения оккупантов из Донбасса в Курскую область — в ISW объяснили нюансы

Российские военные на танках. Фото: Antikor

Российское военное командование, вероятно, перебрасывает отдельные элементы российских нерегулярных формирований с Донбасса в Курскую область для противодействия украинскому вторжению. Речь идет, в частности, об элементах батальона "Сармат" бригады "Пятнашка" и российском добровольческом корпусе.

Об этом сообщили в американском Институте изучения войны (ISW).

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Аналитики обратили внимание, что недавно фиксировали деятельность указанных сил оккупантов в направлении Часового Яра, Торецка и Покровска в Донецкой области. Элементы отдельного гвардейского батальона специального назначения "Арбат" и отряда беспилотников "Ночные волки" также быстро передислоцировались в Курскую область, тогда как раньше действовали по всей Донецкой области.

В то же время в ISW отметили, что некоторые элементы упомянутых нерегулярных формирований, вероятно, остаются на Часов Ярском, Торецком и Покровском направлениях. Оккупанты оценивают их как приоритетные участки фронта в Украине, поэтому и Кремль, и российское военное командование вряд ли будут отрывать целые подразделения, активно участвующие в боевых действиях, для противодействия украинскому вторжению в Курскую область.

Также эксперты отметили, что российские власти в значительной степени полагаются на российских призывников и некоторые регулярные и нерегулярные военные подразделения, переброшенные в Курскую область из менее важных участков фронта. В частности, туда отправили силы чеченского спецназа "Ахмат", действовавшие вдоль всей линии фронта в Украине — Харьковской, Луганской и Донецкой областях.

Также сообщалось о передислокации подразделений 810-й морской пехотной бригады и двух неустановленных десантно-штурмовых батальонов (ВДВ) по херсонскому направлению в Курскую область. Кроме того, элементы русского 272-го и 488-го мотострелковых полков недавно переместились туда с Купянского направления.

"Передислокация военнослужащих срочной службы, элементов Северной группировки войск и отдельных подразделений по менее важным участкам фронта в Украине может свидетельствовать о том, что российское военное командование расценивает возможные срывы наступательных операций на севере Харьковской области и других менее важных участках фронта приемлемым риском для адекватного ответа на украинское вторжение в Курской области", — предположили аналитики.