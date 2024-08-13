ВСУ уничтожили российский отряд с боевой техникой — эффектное видео

Российские танки маневрируют во время бегства. Фото: скриншот

Украинские десантники мастерски уничтожили российский штурмовой отряд, действовавший при поддержке танков и боевых машин десанта. В результате боя только один вражеский экипаж сбежал с поля боя.

Кадры искусного боя показали в командовании Десантно-штурмовых войск ВСУ во вторник, 13 августа.

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Украинские десантники уничтожили российский отряд

На опубликованных кадрах видно, как на подступах к позициям ВСУ российский отряд накрыла артиллерия. После этого в бой вступили противотанкисты и пилоты дронов-камикадзе.

Уничтожена российская техника после боя. Источник: скриншот

В результате боя российская армия потеряла один танк и бронемашину с десантом. На месте погибли 12 вражеских солдат, еще 12 получили ранения. Экипаж уцелевшего танка отступил с поля боя.