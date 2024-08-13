На войне погиб пилот МиГ-29 Александр Мигуля

Небо плачет — во время выполнения боевого задания погиб легендарный пилот МиГ-29
13 августа 2024 23:46
Александр Мигуля. Фото: Facebook
В понедельник, 12 августа, во время выполнения боевой задачи погиб капитан Александр Мигуля. Известно, что он был командующим авиационным звеном.
Об этом сообщил Менский городской совет во вторник, 13 августа.
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"Трагическая весть — и небо плачет в солнечный день. 12 августа 2024 года Минская община потеряла защитника и верного сына. Во время выполнения боевого задания погиб менчанин — командир авиационного звена капитан Александр Мигуля 21.04.1997 года рождения", — говорится в сообщении.
Мигуля служил в 40 БрТА и был пилотом МиГ-29. Указами президента военный был награжден орденами "За мужество" III и II степени.
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