На войне погиб пилот МиГ-29 Александр Мигуля

Александр Мигуля. Фото: Facebook

В понедельник, 12 августа, во время выполнения боевой задачи погиб капитан Александр Мигуля. Известно, что он был командующим авиационным звеном.

Об этом сообщил Менский городской совет во вторник, 13 августа.

Читайте также:

На войне погиб пилот МиГ-29

"Трагическая весть — и небо плачет в солнечный день. 12 августа 2024 года Минская община потеряла защитника и верного сына. Во время выполнения боевого задания погиб менчанин — командир авиационного звена капитан Александр Мигуля 21.04.1997 года рождения", — говорится в сообщении.

Мигуля служил в 40 БрТА и был пилотом МиГ-29. Указами президента военный был награжден орденами "За мужество" III и II степени.

Александр Мигуля. Фото: Facebook

Александр Мигуля. Фото: Менский городской совет