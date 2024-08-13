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Небо плачет — во время выполнения боевого задания погиб легендарный пилот МиГ-29

13 августа 2024 23:46
Бригадир София - редактор
Бригадир София
редактор
На войне погиб пилот МиГ-29 Александр Мигуля
Александр Мигуля. Фото: Facebook
Бригадир София - редактор
Бригадир София
редактор

В понедельник, 12 августа, во время выполнения боевой задачи погиб капитан Александр Мигуля. Известно, что он был командующим авиационным звеном.

Об этом сообщил Менский городской совет во вторник, 13 августа.

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"Трагическая весть — и небо плачет в солнечный день. 12 августа 2024 года Минская община потеряла защитника и верного сына. Во время выполнения боевого задания погиб менчанин — командир авиационного звена капитан Александр Мигуля 21.04.1997 года рождения", — говорится в сообщении.

Мигуля служил в 40 БрТА и был пилотом МиГ-29. Указами президента военный был награжден орденами "За мужество" III и II степени.

Александр Мигуля. Фото: Facebook
Александр Мигуля. Фото: Facebook
Александр Мигуля. Фото: Менский городской совет
Александр Мигуля. Фото: Менский городской совет
Сообщение Менского городского совета. Фото: скриншот
Сообщение Менского городского совета. Фото: скриншот

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