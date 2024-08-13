Прорыв в Курской области — Россия перебрасывает войска из Калининграда

Министр обороны Литвы Лауринас Кащюнас. Фото: сайт президента Украины

Российская Федерация перебрасывает свои войска из Калининграда в Курскую область. Это происходит на фоне вторжения ВСУ в регион.

Об этом во вторник, 13 августа, заявил министр обороны Литвы Лауринас Кащюнас во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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Что рассказал чиновник

"Мы сейчас видим, как они (россияне. — Ред.) передислоцируют свои войска из Калининграда в Курск. И я говорю литовскому народу: вы посмотрите, как украинцы за вас борются, потому что из-за их борьбы им нужно выводить войска из Калининграда", — сказал глава литовского оборонного ведомства.

По словам министра, они даже называют эти действия РФ "демилитаризацией Калининграда", которая происходит благодаря храбрости украинских военных.

Чиновник добавил, что Украина подняла мораль не только своему народу и своим войскам, но и в том числе, литовскому обществу.

Более того, Украина показала, что может достигать очень важных вещей, и операция в Курской области является хорошим ходом, а также абсолютно новой страницей.

Что этому предшествовало

Отметим, что на прошлой неделе во вторник, 6 августа, россияне начали сообщать о прорыве границы и боях в Курской области. По их словам, на территорию России вошли ВСУ.

Официальные лица Украины практически неделю не комментировали ситуацию. Однако вчера, 12 августа, президент Украины подтвердил операцию украинских войск в Курской области.

По состоянию на сейчас, согласно заявлению главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, под контролем Украины находится 74 населенных пункта Курской области.

Также он отмечал, что за сегодня, 13 августа, наши военные взяли под контроль территорию площадью 40 квадратных километров. Вчера генерал назвал общую цифру территории РФ, которую контролирует Украина, а именно — около 1 000 квадратных километров.