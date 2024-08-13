Чмут назвал количество дальнобойных ракет производит Украина в год

Ракета Р-360. Фото: ВМСУ

Руководитель фонда "Повернись живим" Тарас Чмут заявил, что в Украине есть собственные дальнобойные ракеты. Однако он отметил, что в настоящее время украинский ОПК может производить всего 10 ракет в год.

Об этом волонтер рассказал в интервью PRESSING во вторник, 13 августа.

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"У Украины есть собственные дальнобойные ракеты. Это не новость, это много раз озвучивали многие разные публичные люди. 10 ракет в год — можем ли считать себя ракетостроительной страной? Можем ли говорить, что мы делаем ракеты? Наверное, можем. Можем ли мы 10 ракетами победить или реализовать свои задачи или уничтожить достаточное количество противника и его сил и средств? Очевидно, что нет", — заявил Чмут.

Волонтер также отметил, что сейчас проблемы с сырьем, качеством боеприпасов и их компонентов остаются актуальными. А также порох является дорогостоящим и дефицитным ресурсом, как и детонаторы.

Чмут отметил, что с начала полномасштабного конфликта Украина добилась значительных успехов в развитии ракетного вооружения. В то же время, Чмут выразил недовольство тем, что ракетная программа в Украине не получала необходимого развития с 2014 года.

"Все предыдущие годы ключевая ставка должна была делаться на баллистические комплексы Сапсан-1, Сапасан-2, Сапсан-3 от КБ" Южное". К сожалению, Украина нашла финансирование на этот комплекс только в 2022 году", — добавил глава фонда "Повернись живим".