Чмут назвав кількість далекобійних ракет виробляє Україна на рік

Ракета Р-360. Фото: ВМСУ

Очільник фонду "Повернись живим" Тарас Чмут заявив, що в Україні є власні далекобійні ракети. Проте він зазначив, що наразі український ОПК може виробляти лише 10 ракет на рік.

Про це волонтер розповів в інтерв'ю PRESSING у вівторок, 13 серпня.

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"В Україні є власні далекобійні ракети. Це не є новина, про це багато разів озвучували багато різних публічних людей. 10 ракет в рік – чи можемо вважати себе ракетобудівною країною? Чи можемо говорити, що ми робимо ракети? Напевно, можемо. Чи можемо ми 10 ракетами перемогти, або реалізувати свої задачі, або знищити достатню кількість противника і його сил і засобів? Очевидно ні", — заявив Чмут.

Волонтер також зазначив, що наразі є проблеми з сировиною, якістю боєприпасів та їхніх компонентів залишаються актуальними. А також порох є дорогим і дефіцитним ресурсом, як і детонатори.

Чмут зазначив, що з початку повномасштабного конфлікту Україна досягла значних успіхів у розвитку ракетного озброєння. Водночас Чмут висловив незадоволення тим, що ракетна програма в Україні не отримувала необхідного розвитку з 2014 року.

"Всі попередні роки ключова ставка мала б робитися на балістичні комплекси Сапсан-1, Сапасан-2, Сапсан-3 від КБ "Південне". На жаль Україна знайшла фінансування на цей комплекс лише в 2022 році", — додав очільник фонду "Повернись живим".