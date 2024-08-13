Прорив у Курській області — Росія перекидає війська з Калінінграда

Міністр оборони Литви Лаурінас Кащюнас. Фото: сайт президента України

Російська Федерація перекидає свої війська з Калінінграда до Курської області. Це відбувається на тлі вторгнення ЗСУ до регіону.

Про це у вівторок, 13 серпня, заявив міністр оборони Литви Лаурінас Кащюнас під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським.

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Що розповів чиновник

"Ми зараз бачимо, як вони (росіяни. — Ред.) передислокують свої війська з Калінінграда до Курська. І я кажу литовському народу: ви подивіться, як українці за вас борються, бо через їхню боротьбу їм потрібно виводити війська з Калінінграда", — сказав голова литовського оборонного відомства.

За словами міністра, вони навіть називають ці дії РФ "демілітаризацією Калінінграда", яка відбувається завдяки хоробрості українських військових.

Чиновник додав, що Україна підняла мораль не лише своєму народу та своїм військам, а й у тому числі литовському суспільству.

Більше того, Україна показала, що може досягати дуже важливих речей і операція в Курській області є гарним ходом, а також абсолютно новою сторінкою.

Що цьому передувало

Зазначимо, що минулого тижня у вівторок, 6 серпня, росіяни почали повідомляти про прорив кордону та бої в Курській області. За їхніми словами, на територію Росії увійшли ЗСУ.

Офіційні особи України майже тиждень не коментували ситуацію. Однак учора, 12 серпня, президент України підтвердив операцію українських військ у Курській області.

Станом на сьогодні, згідно з заявою головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, під контролем України перебуває 74 населені пункти Курської області.

Також він зазначав, що сьогодні, 13 серпня, наші військові взяли під контроль територію площею 40 квадратних кілометрів. Учора генерал назвав загальну цифру території РФ, яку контролює Україна, а саме близько 1 000 квадратних кілометрів.