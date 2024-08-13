На війні загинув пілот МІГ-29 Олександр Мигуля

Олександр Мигуля. Фото: Facebook

У понеділок, 12 серпня, під час виконання бойового завдання загинув капітан Олександр Мигуля. Відомо, що він був командувачем авіаційної ланки.

Про це повідомила Менська міська рада у вівторок, 13 серпня.

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"Трагічна звістка — і небо плаче в сонячний день. 12 серпня 2024 року Менська громада втратила захисника та вірного сина. Під час виконання бойового завдання загинув менянин — командир авіаційної ланки капітан Олександр Мигуля 21.04.1997 року народження", — йдеться в повідомленні.

Мигуля служив у 40 БрТА та був пілотом МіГ-29. Указами президента військовий був нагороджений орденами "За мужність" III та II ступеня.

Олександр Мигуля. Фото: Facebook

Олександр Мигуля. Фото: Менська міська рада