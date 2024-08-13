ЗСУ знищили російський загін з бойовою технікою — ефектне відео

Російські танки маневрують під час втечі. Фото: скриншот

Українські десантники майстерно знищили російський штурмовий загін, який діяв за підтримкою танків та бойових машин десанту. Внаслідок бою тільки один ворожий екіпаж втік з поля бою.

Кадри майстерного бою показали у командуванні Десантно-штурмових військ ЗСУ у вівторок, 13 серпня.

Читайте також:

Українські десантники знищили російський загін

На опублікованих кадрах видно, як ще на підступах до позицій ЗСУ російський загін накрила артилерія. Після цього в бій вступили протитанкісти та пілоти дронів-камікадзе.

Знищена російська техніка після бою. Джерело: скриншот

Внаслідок бою російська армія втратила один танк та бронемашину з десантом. На місці загинуло 12 ворожих солдатів, ще 12 отримали поранення. Екіпаж вцілілого танка відступив з поля бою.