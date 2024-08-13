Эвакуация из Донецкой области: Верещук об ответственности за отказ от выезда

Ирина Верещук на брифинге в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Украинское правительство готовит изменения к законодательству об усилении ответственности за отказ от принудительной эвакуации. Особенно это касается прифронтовых участков Донецкой области.

Об этом заявила министр по реинтеграции оккупированных территорий Ирина Верещук на брифинге в Одессе во вторник, 13 августа, сообщают Новини.LIVE.

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По ее словам, таким образом урегулируют алгоритм действий военнослужащих в моменты, когда лица не подчиняются приказам и не выполняют действия, предусмотренные принудительной эвакуацией гражданского населения. Подобные изменения от парламента требуют военные.

"Это касается преимущественно прав военных относительно действий тех, кто не выполняет требований о принудительной эвакуации населения", — сказала политик.

Она добавила, что принятые инструкции передадут работникам полиции, ГСЧС и армейским подразделениям, ведущим бои в населенных пунктах, которые расположены слишком близко к линии фронта. Однако о последствиях ответственности от отказа она не рассказала.