Евакуація з Донеччини: Верещук про відповідальність за відмову від виїзду

Ірина Верещук на брифінгу в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Український уряд готує зміни до законодавства про посилення відповідальності за відмову від примусової евакуації. Особливо це стосується прифронтових ділянок Донецької області.

Про це заявила міністр з питань реінтеграції окупованих територій Ірина Верещук на брифінгу в Одесі у вівторок, 13 серпня, повідомляють Новини.LIVE.

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Відмова за евакуацію з прифронтових територій

За її словами, у такий спосіб врегулюють алгоритм дій військовослужбовців у моменти, коли особи не підкоряються наказам і не виконують дій, які передбачені примусовою евакуацією цивільного населення. Такі зміни від парламенту вимагають військові.

"Це стосується переважно прав військових, щодо дій тих, хто не виконує вимог про примусову евакуацію населення", — сказала політик.

Вона додала, що ухвалені інструкції передадуть працівникам поліції, ДСНС та армійським підрозділам, які ведуть бої у населених пунктах, які розташовані занадто близько до лінії фронту. Проте, про наслідки відповідальності від відмови вона не розповіла.