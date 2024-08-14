Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow До наступу в Курській області Україна залучила авіацію, — ЗМІ arrow

До наступу в Курській області Україна залучила авіацію, — ЗМІ

14 серпня 2024 09:11
Галина Шподарева - редактор
Наступ в Курській області — Україна вперше застосувала авіацію
Український винищувач Су-27. Фото ілюстративне: Reuters
Галина Шподарева - редактор

Українські винищувачі приєдналися до наступу в Курській області Росії та підірвали російський командний пункт. За попередніми даними, для удару було застосовано планерні бомби з літаків Су-27. 

Про це повідомило видання Forbes

Читайте також:

Удар з авіації по Курській області

Українська авіація вперше завдала ударів по Курській області, застосувавши для цього винищувачі Су-27 та планерні бомби із супутниковим наведенням, які мають принаймні таку ж дальність і точність, як і російські КАБ. У вівторок в Інтернеті з'явилися перші відеозаписи, на яких нібито зображено, як українські винищувачі скидають планерні бомби американського виробництва Joint Direct Attack Munition по цілях у Курську.

Як повідомляється, український літак завдав удару по російському командному пункту в Тьоткіно, що за кілька миль на північ від лінії фронту в Курську. 

Особливості застосування авіації по території Росії

Ризик для літаків в районі Курської дуги є значним. Українські військові розгорнули те, що один російський блогер охарактеризував як "значну кількість" батарей ППО, а також електронних перешкод, які можуть блокувати радіосигнали та в деяких випадках навіть скидати бомби із супутниковим наведенням.

Російська протиповітряна оборона навколо Курська також є значною. Недарма один український Су-27 був помічений у польоті лише в декількох сотнях футів над полем бою після того, як скинув свої планерні бомби. Пілоти з обох сторін намагаються літати якомога нижче, щоб уникнути виявлення ворожими радарами.

Також важливі новини дня по темі:

війна військові дії винищувач війна в Україні авіація авіабомба наступ Курська область

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

09:56 Одеса без світла сьогодні — енергетики дали адреси відключень

09:48 Ціни на каву загрожують стати захмарними у 2024 році — причини

09:36 Нічна атака "шахедів" на Україну — у Повітряних силах заявили про збиття більшості цілей

09:29 На Одещині декілька діб вирує вогонь — густий дим дістається Молдови

09:20 Окупанти вдарили по Чернігівщині та Херсонщині — є постраждалі

Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні - 80x80

Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні

09:11 До наступу в Курській області Україна залучила авіацію, — ЗМІ

09:05 В Україні знову дорожчає іноземна валюта — скільки коштує долар США, євро та польский злотий

08:53 Росія перекидає окупантів із Донеччини в Курську область, — ISW

08:52 Неспокійна ніч у Росії — що відомо про ракетно-дронову атаку на деякі регіони РФ

08:52 Росіяни заявляють про "прильоти" на авіабазі "Саваслейка", де базуються літаки МіГ-31К

09:56 Одеса без світла сьогодні — енергетики дали адреси відключень

09:48 Ціни на каву загрожують стати захмарними у 2024 році — причини

09:36 Нічна атака "шахедів" на Україну — у Повітряних силах заявили про збиття більшості цілей

09:29 На Одещині декілька діб вирує вогонь — густий дим дістається Молдови

09:20 Окупанти вдарили по Чернігівщині та Херсонщині — є постраждалі

Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні - 80x80

Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні

09:11 До наступу в Курській області Україна залучила авіацію, — ЗМІ

09:05 В Україні знову дорожчає іноземна валюта — скільки коштує долар США, євро та польский злотий

08:53 Росія перекидає окупантів із Донеччини в Курську область, — ISW

08:52 Неспокійна ніч у Росії — що відомо про ракетно-дронову атаку на деякі регіони РФ

08:52 Росіяни заявляють про "прильоти" на авіабазі "Саваслейка", де базуються літаки МіГ-31К

06:40 В Україні дорожчає золото — ціни за 1 г дорогоцінного металу у серпні

13 серпня 2024
Ексклюзив

06:47 Одна людина померла, ще троє в реанімації — на Львівщині вирує новий штам коронавірусу FLIRT

06:40 Ціни за 1 кг латуні у серпні — яка вартість кольорових металів в Україні

06:30 У серпні обвалилися ціни на сою — скільки коштує зерно в Україні

10 серпня 2024
Ексклюзив

06:48 Ілюзії про Росію розвіяли ціни, але контроль досі жахливий — як живе окупований Крим

06:40 Ціни за 1 кг металобрухту в Україні — скільки коштує чормет у серпні

9 серпня 2024

06:40 Скільки коштує золото в Україні — ціни за 1 г дорогоцінних металів у серпні

Новина з відео

06:05 Заборона Telegram в Україні – чому месенджер не заблокують та що кажуть в парламенті

8 серпня 2024
Ексклюзив

18:18 Нашестя змій в Одесі — яку становлять загрозу для людини

06:40 Ціни на латунь у серпні — скільки коштують кольорові метали в Україні

Text

08:00 Сотні військових РФ у полоні та нові обмеження від Нацбанку — ефір Ранок.LIVE

13 серпня 2024
Text

20:20 Верещук пояснила, як ворог використовує місцеве населення на прифронтових територіях для диверсій

Text

19:55 Верещук пояснила важливість евакуації дорослих та дітей з прифронтових територій України

Text

18:02 Військовий заявив, що ворог намагається прорвати українську оборону на Донеччині

Text

17:48 Кого звинувачує Путін у прориві кордону та чому Британія заборонила бити по РФ — ефір Вечір.LIVE

Text

14:39 На Курщині ЗСУ взяли у полон елітних військових, яких Росія захоче якнайшвидше обміняти — нардеп

Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні - 80x80

Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні

Text

13:00 Росія готує помсту за Курщину та як можуть змінити мобілізаційний вік — ефір День.LIVE

Text

09:55 Братчук пояснив, як події в Курську вплинули на ситуацію на Покровському напрямку

Text

08:00 Заява Банкової про Курськ та корупція у Міненерго — ефір Ранок.LIVE

Text

01:40 Ляшко розповів про підсумки першого засідання Ради з відновлення "Охматдиту"

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

22:23 Відмовився підписати повістку та не з'явився у ТЦК — що вирішив суд

1 серпня 2024

08:31 Зінченко залишає Арсенал — українця хоче підписати чемпіон із популярної ліги

5 серпня 2024

05:27 "Азову" потрібні водії бензовозів — які вимоги та умови

7 серпня 2024

09:31 Бущан переходить у відомий клуб — Динамо готує трансфер

8 серпня 2024

22:47 Українці заплатять за електрику 20 грн/кВт-год — кого торкнувся підвищений тариф

2 серпня 2024

09:01 Евертон вирішив продати Миколенка — з'явився новий претендент на українця

12 серпня 2024

10:01 Забарного запросив клуб, якому не вистачає захисника для боротьби за чемпіонство

1 серпня 2024

03:20 Ледачий домашній медовик за 10 хвилин — простий і швидкий рецепт

8 серпня 2024

10:01 Китайська гімнастка стала зіркою Олімпіади через вчинок на церемонії нагородження

9 серпня 2024

11:52 Їхала до України із 40 тисячами доларів — на кордоні з Одещиною затримали громадянку Молдови