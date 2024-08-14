Наступ в Курській області — Україна вперше застосувала авіацію

Український винищувач Су-27. Фото ілюстративне: Reuters

Українські винищувачі приєдналися до наступу в Курській області Росії та підірвали російський командний пункт. За попередніми даними, для удару було застосовано планерні бомби з літаків Су-27.

Про це повідомило видання Forbes.

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Удар з авіації по Курській області

Українська авіація вперше завдала ударів по Курській області, застосувавши для цього винищувачі Су-27 та планерні бомби із супутниковим наведенням, які мають принаймні таку ж дальність і точність, як і російські КАБ. У вівторок в Інтернеті з'явилися перші відеозаписи, на яких нібито зображено, як українські винищувачі скидають планерні бомби американського виробництва Joint Direct Attack Munition по цілях у Курську.

Як повідомляється, український літак завдав удару по російському командному пункту в Тьоткіно, що за кілька миль на північ від лінії фронту в Курську.

Особливості застосування авіації по території Росії

Ризик для літаків в районі Курської дуги є значним. Українські військові розгорнули те, що один російський блогер охарактеризував як "значну кількість" батарей ППО, а також електронних перешкод, які можуть блокувати радіосигнали та в деяких випадках навіть скидати бомби із супутниковим наведенням.

Російська протиповітряна оборона навколо Курська також є значною. Недарма один український Су-27 був помічений у польоті лише в декількох сотнях футів над полем бою після того, як скинув свої планерні бомби. Пілоти з обох сторін намагаються літати якомога нижче, щоб уникнути виявлення ворожими радарами.