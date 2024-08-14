Удар дронів по базі Саваслейка в РФ 14 серпня — місцеві чули десять вибухів

Росіяни заявляють про "прильоти" на авіабазі "Саваслейка", де базуються літаки МіГ-31К
Аеродром "Саваслейка" в Нижньогородській області Росії, де базуються літаки МіГ-31К, у ніч проти 14 серпня атакували безпілотники. Місцеві повідомляли про сильні вибухи та роботу ППО.
Про це повідомляють місцеві пабліки.
Атака на авіабазу "Саваслейка" в РФ
Місцеві жителі повідомляли про "10 прильотів по військовій базі "Саваслейка"". Також стверджується, що проїзд у село та місто Кулебаки після цього був перекритий.
Водночас губернатор Нижньогородської області Гліб Нікітін заявив, що у Кулебакському муніципальному окрузі сьогодні вранці працювали засоби ППО та РЕБ через безпілотники.
"На місці працюють необхідні оперативні та екстрені служби. Вживаються всі заходи щодо мінімізації наслідків. Попередньо, постраждалих немає", — написав він у своєму Telegram.
Зазначимо, що на цій авіабазі базуються носії ракет "Кинжал" — літаки МіГ-31К. "Саваслейка" розташований від кордонів України приблизно за 600 кілометрів.
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