Удар дронів по базі Саваслейка в РФ 14 серпня — місцеві чули десять вибухів

Російська авіабаза "Саваслейка". Фото: росЗМІ

Аеродром "Саваслейка" в Нижньогородській області Росії, де базуються літаки МіГ-31К, у ніч проти 14 серпня атакували безпілотники. Місцеві повідомляли про сильні вибухи та роботу ППО.

Про це повідомляють місцеві пабліки.

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Місцеві жителі повідомляли про "10 прильотів по військовій базі "Саваслейка"". Також стверджується, що проїзд у село та місто Кулебаки після цього був перекритий.

Скриншот допису

Водночас губернатор Нижньогородської області Гліб Нікітін заявив, що у Кулебакському муніципальному окрузі сьогодні вранці працювали засоби ППО та РЕБ через безпілотники.

"На місці працюють необхідні оперативні та екстрені служби. Вживаються всі заходи щодо мінімізації наслідків. Попередньо, постраждалих немає", — написав він у своєму Telegram.

Скриншот допису Нікітіна

Зазначимо, що на цій авіабазі базуються носії ракет "Кинжал" — літаки МіГ-31К. "Саваслейка" розташований від кордонів України приблизно за 600 кілометрів.