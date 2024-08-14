У лікарні помер постраждалий внаслідок атаки на Дніпропетровську область

Рятувальники працюють на місці обстрілу. Фото ілюстративне: ДСНС України

У лікарні помер чоловік, поранений внаслідок ворожої атаки на Дніпропетровську область. Протягом доби вибухи лунали у трьох громадах регіону.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук у Telegram у середу, 14 серпня.

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Обстріли Дніпропетровської області

Ввечері 13 серпня окупанти запустили дрони-камікадзе по Нікополю й повторно обстріляли Червоногригорівську громаду з артилерії.

Зранку росіяни знову спрямували безпілотник на райцентр, а також обстріляли Марганецьку громаду.

"За уточненою інформацією, чоловік, поранений вчора у Червоногригорівській громаді, отримав важкі травми грудної клітини. Він помер у лікарні", — йдеться в повідомленні.

Через обстріл пошкоджено приватне підприємство, шість будинків, авто, господарська споруда та лінія електропередачі.

Пошкоджена під час обстрілу автівка. Фото: Микола Лукашук/Telegram

Наслідки обстрілів Дніпропетровської області. Фото: Микола Лукашук/Telegram