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Наслідки атаки на Дніпропетровську область — одна людина загинула, є руйнації

14 серпня 2024 08:36
Галина Шподарева - редактор
У лікарні помер постраждалий внаслідок атаки на Дніпропетровську область
Рятувальники працюють на місці обстрілу. Фото ілюстративне: ДСНС України
Галина Шподарева - редактор

У лікарні помер чоловік, поранений внаслідок ворожої атаки на Дніпропетровську область. Протягом доби вибухи лунали у трьох громадах регіону. 

Про це повідомив очільник Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук у Telegram у середу, 14 серпня. 

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Зруйновані будинки на Дніпропетровщині. Фото: Микола Лукашук/Telegram

Обстріли Дніпропетровської області

Ввечері 13 серпня окупанти запустили дрони-камікадзе по Нікополю й повторно обстріляли Червоногригорівську громаду з артилерії

Зранку росіяни знову спрямували безпілотник на райцентр, а також обстріляли Марганецьку громаду

"За уточненою інформацією, чоловік, поранений вчора у Червоногригорівській громаді, отримав важкі травми грудної клітини. Він помер у лікарні", — йдеться в повідомленні.

Через обстріл пошкоджено приватне підприємство, шість будинків, авто, господарська споруда та лінія електропередачі.

Наслідки атаки на Дніпропетровську область — одна людина загинула, є руйнації - фото 2
Пошкоджена під час обстрілу автівка. Фото: Микола Лукашук/Telegram
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Наслідки обстрілів Дніпропетровської області. Фото: Микола Лукашук/Telegram
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Руйнації після обстрілу. Фото: Микола Лукашук/Telegram

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08:53 Росія перекидає окупантів із Донеччини в Курську область, — ISW

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