В больнице умер пострадавший в результате атаки на Днепропетровскую область

Последствия атаки на Днепропетровскую область — один человек погиб, есть разрушения
В больнице скончался мужчина, раненный в результате вражеской атаки на Днепропетровскую область. В течение суток взрывы раздавались в трех громадах региона.
Об этом сообщил глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук в Telegram в среду, 14 августа.
Обстрелы Днепропетровской области
Вечером 13 августа оккупанты запустили дроны-камикадзе по Никополю и повторно обстреляли Червоногригорьевскую громаду из артиллерии.
Утром россияне снова направили беспилотник на райцентр, а также обстреляли Марганецкую громаду.
"По уточненной информации, мужчина, раненный вчера в Красногригорьевской громаде, получил тяжелые травмы грудной клетки. Он скончался в больнице", — говорится в сообщении.
Из-за обстрелов повреждено частное предприятие, шесть домов, авто, хозяйственная постройка и линия электропередачи.
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