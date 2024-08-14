В больнице умер пострадавший в результате атаки на Днепропетровскую область

Спасатели работают на месте обстрела. Фото иллюстративное: ГСЧС Украины

В больнице скончался мужчина, раненный в результате вражеской атаки на Днепропетровскую область. В течение суток взрывы раздавались в трех громадах региона.

Об этом сообщил глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук в Telegram в среду, 14 августа.

Читайте также:

Разрушенные дома в Днепропетровской области. Фото: Николай Лукашук/Telegram

Обстрелы Днепропетровской области

Вечером 13 августа оккупанты запустили дроны-камикадзе по Никополю и повторно обстреляли Червоногригорьевскую громаду из артиллерии.

Утром россияне снова направили беспилотник на райцентр, а также обстреляли Марганецкую громаду.

"По уточненной информации, мужчина, раненный вчера в Красногригорьевской громаде, получил тяжелые травмы грудной клетки. Он скончался в больнице", — говорится в сообщении.

Из-за обстрелов повреждено частное предприятие, шесть домов, авто, хозяйственная постройка и линия электропередачи.

Поврежденный при обстреле автомобиль. Фото: Николай Лукашук/Telegram

Последствия обстрела Днепропетровской области. Фото: Николай Лукашук/Telegram