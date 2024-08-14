Ночью оккупанты ударили "шахедами" по Житомирской области

Спасатели ликвидируют пожар. Фото иллюстративное: ГСЧС Украины

Ночью 14 августа враг снова атаковал Житомирскую область дронами-камикадзе. Под ударом оказался один из объектов инфраструктуры. Обошлось без пострадавших.

Об этом сообщил начальник Житомирской ОВА Виталий Бунечко в Telegram в среду, 14 августа.

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В ходе ночной атаки 14 августа под удар "шахедов" попал один из объектов инфраструктуры в Житомирской области.

"Благодаря эффективной работе сил противовоздушной обороны области было уничтожено 3 дрона-камикадзе типа "шахед/герань", — сообщил начальник Житомирской ОВА Виталий Бунечко."

Обломками повреждены частные здания. Жертв и пострадавших нет. Последствия воздушной атаки локализованы специальными службами.